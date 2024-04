Лос-Анджелес, США, 24 июля, 2020, 22:46 — ИА Регнум. Мэл Гибсон перенёс заражение коронавирусом и никому об этом не сообщил, написал 24 июля портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Закатать в асфальт». реж С. Крэйг Залер. 2018. США, Канада Мэл Гибсон

Один из представителей актёра рассказал журналистам, что Гибсон получил положительный тест на SARS-CoV-2 ещё в апреле 2020 года. После этого он провёл неделю в больнице Лос-Анджелеса и прошёл курс лечения. Впоследствии актёр несколько раз сдавал анализы на коронавирус, получая отрицательный результат.

Напомним, заражение коронавирусом перенесли такие известные фигуры, как Том Хэнкс, его жена Рита Уилсон и британский актёр Идрис Эльба. Ранее актриса Анна Кэмп («Настоящая кровь») сообщила, что она переболела COVID-19.