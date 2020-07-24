Балтимор, США, 24 июля, 2020, 20:38 — ИА Регнум. Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в мире на настоящий момент составляет 15 578 624, жертвами болезни стали уже 634 744 человек, 24 июля сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Василий Поленов. Больная. 1886

Согласно актуальному отчету мониторингового центра университета, наибольшее число случаев и смертей от COVID-19 зарегистрировано в США (4 061 925 и 144 552 соответственно). На втором месте — Бразилия (2 287 475 и 84 082).

Отметим, подсчет Университета Хопкинса отличается от информации Всемирной организации здравоохранения. По информации ВОЗ, в мире сейчас насчитывается 15 333 428 случаев COVID-19 и 630 114 смертей от заболевания.

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