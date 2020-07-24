Москва, 24 июля, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что снятие всех ограничений, связанных с коронавирусом, предварительно запланировано на февраль 2021 года. Об этом Мурашко заявил сегодня, 24 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам чиновника, сейчас динамика такова, что все ограничения по коронавирусу удастся снять разве что в феврале 2021 года. По крайней мере, страна движется именно к этому. Основной показатель здесь — это популяционный иммунитет, он должен выработаться хотя бы у половины населения страны.

«Я думаю, это всё-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», — сказал Мурашко.

Напомним, что ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова говорила, что на середину июля популяционный иммунитет к коронавирусу выработался примерно у 26% населения. Максимальные цифры фиксируются в крупных городах, при этом чаще всего антитела встречаются у детей в возрасте до шести лет.