В Италии за сутки выявлено 252 случая заражения коронавирусом
Рим, 24 июля, 2020, 19:56 — ИА Регнум. В Италии за последние сутки зафиксировано 252 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила 24 июля служба гражданской защиты страны.
Russian.news.ru
Скорая помощь в Италии
Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране за весь период с начала эпидемии достигло 245 590 человек.
Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё пять пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 35 097.
Напомним, ранее на неделе министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что стране удалось справиться с эпидемий коронавирусной инфекции.