Рим, 24 июля, 2020, 19:56 — ИА Регнум. В Италии за последние сутки зафиксировано 252 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила 24 июля служба гражданской защиты страны.

Russian.news.ru Скорая помощь в Италии

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране за весь период с начала эпидемии достигло 245 590 человек.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё пять пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 35 097.

Напомним, ранее на неделе министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что стране удалось справиться с эпидемий коронавирусной инфекции.