Вашингтон, 24 июля, 2020, 19:32 — ИА Регнум. В американском штате Флорида число выявленных заражений коронавирусом превысило 400 тысяч, сообщает 24 июля местное министерство здравоохранения.

(сс) Mike Shaheen Толпа протестующих в Майами (штат Флорида)

На сегодняшний день зафиксировано 402 тыс. случаев заражения, умерли от COVID-19 5653 человека.

Напомним, население штата Флорида превышает 21 млн человек. При этом США по-прежнему занимают первое место в мире по масштабам эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отменил съезд Республиканской партии, который должен был пройти во Флориде. Решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.