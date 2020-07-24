Москва, 24 июля, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Все ограничения, введённые из-за пандемии нового коронавируса, в России могут быть отменены к февралю 2021 года. Об этом заявил 24 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Он подтвердил, что прогноз по ограничениям остаётся прежним. Россия идёт по пути формирования популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

Когда этот курс будет «доведён», можно будет спокойно говорить о переходе к новой фазе возвращения к привычной жизни, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Мурашко также прогнозировал, что все санитарные ограничения можно будет отменить лишь к февралю. Тогда он заявил, что ситуация должна стать «фармацевтически управляемой», а иммунитет к инфекции должны приобрести не менее 45% населения.

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