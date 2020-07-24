Москва, 24 июля, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о голосовании в течение нескольких дней, ЦИК может принять решение о «несколькодневном» голосовании на выборах в сентябре, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный участок

В Совфеде обратили внимание на сообщения СМИ, что «несколькодневное голосование» невозможно в сентябре 2020 года, в частности, со ссылкой на главу комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгу Савастьянову («Единая Россия»).

«На голосовании в этом году такое голосование тоже возможно, но будет проходить по другой процедуре. То, что принимаем сейчас, устанавливает общие возможности «длящегося голосования», — уточнил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Решение может быть принято в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в субъекте РФ.

Одновременно при трехдневном голосовании вводится «региональный» ценз для наблюдателей — ими могут стать только проживающие в конкретном регионе — чтобы избежать «вояжей» наблюдателей по регионам, уточнил сенатор.