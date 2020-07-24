Нижний Новгород, 24 июля, 2020, 11:12 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 июля выявили 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 96 797 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Region.tver.ru Лаборатория

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 194 человека, в Оренбургской области — 112, в Ульяновской области — 110, в Саратовской области — 94, в Пермском крае — 71, в Кировской области — 55, в Пензенской области — 44, в Самарской области и Чувашии — по 42, в Башкирии — 37, в Мордовии — 34, в Татарии —31, в Удмуртии — 29, в Марий Эл — 26.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 22 623 случая, в Саратовской области — 8725, в Ульяновской области — 8357, в Самарской области — 6580, в Башкирии — 6500, в Чувашии — 6440, в Пензенской области — 6198, в Оренбургской области — 6154, в Татарии — 5372, в Пермском крае — 5354, в Кировской области — 4404, в Мордовии — 4261, в Марий Эл — 3627, в Удмуртии — 2202.

Полностью выздоровели 71 422 жителя округа, за последние сутки выписаны 1167 человек. Таким образом, выздоровели более 73,78% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1043 человека, за минувшие сутки скончались 18 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12, 13 и 14 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки. С 15 по 19 июля вновь было выявлено более одной тысячи инфицированных. 20, 21, 22 и 23 июля — меньше тысячи новых случаев.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьируется в диапазоне от 900 до 1100.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июля в России подтверждено 800 849 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5811 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,08%. Полностью выздоровели 588 774 жителя России, за сутки выписаны 8444 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 73,51% граждан. 13 046 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 154 — за последние сутки.

Читайте также: Четвёртый день подряд в ПФО выявляют меньше тысячи носителей коронавируса