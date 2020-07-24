Москва, 24 июля, 2020, 11:06 — ИА Регнум. По состоянию на 24 июля в Москве выявлено 645 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщается в официальном телеграм-канале штаба по профилактике распространения инфекции.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Всего в столице зарегистрировано 236 616 случаев коронавируса. При этом число выздоровевших пациентов с данной инфекцией составило 173 854 человека.

При этом количество погибших лиц с коронавирусом в столице к 24 июля достигло 4375 человек. За минувшие сутки этот показатель увеличился на 11 человек.