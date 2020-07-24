Москва, 24 июля, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Александров заболел COVID-19. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом сообщила член Совфеда Людмила Нарусова в ходе заседания.

Council.gov.ru Алексей Александров

«Наш коллега Алексей Александров в тяжелом состоянии в больнице», — заявила Нарусова.

Александров представляет в Совфеде законодательный (представительный) орган государственной власти Калужской области.

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, два сенатора отсутствуют в пятницу на заседании Совета Федерации из-за того, что заболели коронавирусом.