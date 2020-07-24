Симферополь, 24 июля, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Первый миллион отдыхающих приняла Республика Крым на 24 июля, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

(сс) Aleksander Kaasik Пляж Евпатории

«Объем туристического потока беспрецедентный. Уровень загрузки отелей на Южном берегу, по данным министерства курортов и туризма Республики Крым, достигает 95%. Во многих 4−5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%», — написал Аксёнов.

«Более трети отдыхающих (32, 1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% — по железной дороге, 63,1% — автотранспортом по Крымскому мосту», — уточнил глава Крыма.

При этом интерес к отдыху в Крыму, судя по всему, в сентябре и октябре не снизится — на этот период фиксируется также активное бронирование номеров.

Всего, уточнил глава Крыма, 727 санаториев и отелей работают на приём гостей на территории Крыма.

Ранее власти Крыма заявили об ажиотажном спросе на отдых в Крыму — только за первые десять дней после снятия ограничений в регионе сюда приехали 400 тыс. гостей.