Москва, 24 июля, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Жители России в июле покупают защитные маски в 2,5 раза реже, чем в мае. Такие данные приводит аналитическая компания DSM Group, пишет 24 июля газета «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

За период с 6 по 12 июля в российских аптеках раскупили 3,8 млн упаковок масок, тогда как с 11 по 17 мая их было продано в 2,5 раза больше — 9,2 млн упаковок. Спрос на гигиенические маски падал со второй половины мая и весь июнь, продажи колебались на уровне 4,2−4,8 млн пачек масок в неделю.

До пандемии коронавируса, например, летом 2019 года, в России было продано менее 300 тыс. упаковок масок.

Эксперты отмечают, что люди попросту устали от санитарных ограничений и перестали пользоваться масками. Врачи при этом предупреждают, что опасность заражения не исчезла, и маски нужно носить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохраения РФ Михаил Мурашко заявил, что люди из группы риска начнут получать отечественную вакцину от коронавируса уже в августе.

Читайте также: Мурашко: первая вакцинация от SARS-CoV-2 начнется в августе