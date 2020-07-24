Тавда, Свердловская область, 24 июля, 2020, 08:46 — ИА Регнум. В Тавде Свердловской области заболевших COVID-19 не 92, как официально говорят цифры, а гораздо больше. Об этом в видеообращении к горожанам заявил мэр Виктор Лачимов.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

«При той нашей недисциплинированности можно смело сказать, что заболевших у нас не 92 человека, а гораздо-гораздо больше», — отметил мэр. По его словам, они не находятся под контролем медиков и санитарной службы, а продолжают заражать окружающих, в том числе и своих родственников.

«Обстановка резко накалилась!» — отметил мэр.

Лачимов призвал население выполнять указ губернатора и предписания Роспотребнадзора и носить маски. Отдельно он обратился к руководителям предприятий. Также градоначальник констатировал, что горожане зачастую не пользуются масками, в том числе и в общественном транспорте, и анонсировал рейды по выявлению нарушителей.