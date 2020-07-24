Москва, 24 июля, 2020, 05:48 — ИА Регнум. Новый налоговый вычет для поощрения граждан, решивших копить на дополнительную пенсию, предложили ввести в России в двух саморегулируемых пенсионных организациях (СРО) РФ — АНПФ и НАПФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместное письмо этих СРО в Центробанк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

По мнению авторов документа, необходимо увеличить до 400 тысяч рублей размер лимита, с которого ведется расчет льготы. После этого граждане смогут ежегодно возвращать с добровольных взносов до 52 тысяч на пенсию.

В настоящее время размер лимита составляет 120 тысяч рублей. Представители АНПФ и НАПФ отметили, что уровень данного вычета не повышался уже более десяти лет.

Кроме того, в письме предлагается и другой вариант — поднять лимит до шести процентов от заработной платы гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Министерство финансов России объявило, что с 2021 по 2023 год из федерального бюджета РФ в социальные фонды будет дополнительно переведено 2,9 трлн рублей.