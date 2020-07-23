Брюссель, 24 июля, 2020, 01:41 — ИА Регнум. Власти Бельгии отказались переходить к пятому этапу по отмене карантинных ограничений в связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа, заявила бельгийский премьер-министр Софи Вильмес на пресс-конференции.

Алексей Боголюбов. Антверпен. 1854

По ее словам, в Бельгии вновь зафиксирован устойчивый рост числа зараженных новым коронавирусом. Она добавила, что зараженными оказались преимущественно молодые люди возрастом от 20 до 30 лет.

«Эти данные свидетельствуют, что вирус активно распространяется», — добавила Вильмес.

В связи с этим в Бельгии не разрешат возобновлять работу выставок и ярмарок. Также бельгийцам все же придется носить медицинские маски во время посещения публичных мест. Кроме того, постояльцам гостиниц, посетителям кафе и ресторанов необходимо будет оставлять свои контакты, чтобы в случае возникновения вспышки заболевания их можно было оперативно отследить.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля национальный институт по вопросам здравоохранения Sciensano зафиксировал рост выявляемых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бельгии. Только за минувшую неделю был отмечен рост как госпитализированных, так и летальных исходов среди пациентов с COVID-19.