Приштина, Сербия, 24 июля, 2020, 00:05 — ИА Регнум. В распоряжение Института национального здравоохранения Косово 23 июля поступила 41 тысяча тестов на коронавирус.

Phc.org.ua Наборы реагентов для тестирования

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, такой щедрый дар Косово поступил от Австрии и Люксембурга через программу ООН по развитию.

Министр здравоохранения Косово Арменд Земай на церемонии передачи тестов поблагодарил международное сообщество за помощь в борьбе с коронавирусом, правительства Австрии и Люксембурга за предоставление средств (750 тысяч евро) и программу ООН по развитию за закупку и доставку тестов.

Соглашение о закупке программой ООН по развитию тестов на коронавирус для Косово на средства Австрии и Люксембурга было подписано ещё 28 мая. На проведение всех операций ушло почти два месяца.

До поступления тестов Косово находилось на предпоследнем месте в регионе по числу проводимых тестов на коронавирус.