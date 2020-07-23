Тегеран, 23 июля, 2020, 23:48 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, летевший из Тегерана в Бейрут, совершил вынужденную посадку из-за сближения с израильскими истребителями. Об этом сообщила вечером 23 июля государственная телерадиокомпания IRIB.

Lasse Fuss Самолёт авиакомпании Mahan Air

По её информации, в результате инцидента пострадали несколько пассажиров авиалайнера.

В свою очередь агентство FARS сообщает, ссылаясь на данные радиопереговоров экипажа, что пассажирский самолёт был перехвачен истребителями США.

Официальных сообщений инциденте до настоящего времени не поступало. Подробности произошедшего уточняются.