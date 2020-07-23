Приштина, Сербия, 24 июля, 2020, 00:06 — ИА Регнум. Бывший депутат от косовской партии «Демократическая лига Косово» Гани Геци 23 июля сообщил СМИ о том, что после визита президента Косово Хашима Тачи в Гаагу для дачи показаний Специальному трибуналу по Косово он опасается за свою жизнь.

Facebook.com/HashimThaciOfficial Рамуш Харадинай и Хашим Тачи

Албанское новостное агентство Telegrafi сообщает, что 22 июля несколько человек из Брюсселя и Нидерландов обратились к Геци с предупреждениями по телефону.

Политик заявил, что историю его семьи никто не сможет спрятать или переписать, поскольку она написана кровью.

Геци вступил в ЛДК ещё при жизни Ибрагима Руговы, когда эта партия являлась политическим противовесом УЧК и политикам, вышедшим из нее, в том числе и Тачи. Многие члены ЛДК, в том числе нынешний спикер парламента Косово Вьоса Османи, питают стойкую антипатию к президенту, считая его коррупционером. При этом нынешнее руководство ЛДК пошло на сотрудничество с Тачи ради прихода к власти.

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Заявления Геци и предупреждения из Брюсселя и Гааги звучат убедительнее если вспомнить, что в Обвинительном акте Специального трибунала в отношении Тачи упоминается о том, что политик неоднократно саботировал работу трибунала в Косово, а также обвиняется в устранении политических противников. Примечателен также тот факт, что многие свидетели по делу Рамуша Харадиная в ходе расследования Международного трибунала по Косово слишком уж удобным для политика образом внезапно скончались.