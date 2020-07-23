Женева, Швейцария, 23 июля, 2020, 23:21 — ИА Регнум. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус считает «неприемлемыми» заявления, которые ставят под вопрос его независимость, 24 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.

DFID Тедрос Аданом Гебреисус

«Эти комментарии не соответствуют действительности, являются неприемлемыми и не имеют под собой никаких оснований» , — заявил Гебреисус на пресс-конференции в Женеве.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что госсекретарь США Майк Помпео в приватной беседе сообщил о наличии развединформации, согласно которой главу ВОЗ «купил» Китай.

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