Москва, 23 июля, 2020, 23:08 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 23 июля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

«В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в Москвее выявлен 235 971 случай заражения коронавирусом, 608 из которых — за последние сутки. Скончались 4375 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 173 392 человека