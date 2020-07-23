Женева, Швейцария, 23 июля, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки зафиксировано 247 225 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период с начала пандемии, по данным организации, выявлен уже 15 012 731 инфицированный коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 7097 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 619 150.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 202 726 выявленных инфицированных и 4286 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.