Мехико, 23 июля, 2020, 21:33 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил об отставке министра транспорта Хавьера Хименеса Эсприу, 23 июля сообщает агентство Associated Press.

Fuente.presidencia.gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мексиканский лидер заявил на пресс-конференции, что новым министром транспорта будет назначен Хорхе Арганис Диас Лил.

Причины отставки не называются. Сам министр Хавьер Хименес Эсприу пока никак не прокомментировал свою отставку.

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