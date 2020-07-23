Нью-Йорк, США, 23 июля, 2020, 20:56 — ИА Регнум. По мнению аналитиков, мировые цены на нефть могут снова обрушиться из-за возросшей торговой и политической напряженности между США и Китаем, 23 июля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Геополитическая напряженность ставит под угрозу глобальные торговые отношения» , — отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Аналитик отметил, что на возобновление спроса и восстановление цен также влияет продолжающаяся эпидемия COVID-19, прежде всего в Соединенных Штатах.

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