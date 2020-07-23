Москва, 23 июля, 2020, 20:50 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 23 июля коронавирус выявлен у 1172 военнослужащих. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

Минобороны России

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1172 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день в госпиталях Минобороны проходят лечение 897 человек, ещё 17 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. 250 военнослужащих изолированы на дому, ещё восемь — содержатся в изоляторах по месту службы.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели 74 военнослужащих, общая численность выздоровевших возросла до 8380 человек.

Сведений о динамике суточного прироста инфицированных коронавирусом в Вооружённых силах в информационных бюллетенях ведомства не приводится.