Москва, 23 июля, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В Москве для патрулирования пляжей привлекут собак-спасателей. Об этом сообщается на портале информационного центра правительства Москвы.

Собака

Отмечается, что использовать специально обученных животных начнут с 25 июля. Следить за безопасностью на городских водоемах будут в общей сложности 10 собак-спасателей.

Патрулировать территорию животные будут вместе с волонтерами. Предполагается, что 25 июля на дежурство заступят две собаки. Остальные приступят к патрулированию с 1 августа. Для этих целей будут задействованы ньюфаундленды, лабрадоры, золотистые ретриверы, леонбергеры.