Москва, 23 июля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Новые ограничения в Москве вводить не планируется, сообщил 23 июля мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

«Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить», — заявил мэр.

По его словам, в дальнейшем власти будут смотреть по обстоятельствам и ситуации.

«На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная», — заверил Собянин.