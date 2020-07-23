Париж, 23 июля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нарушение Турцией суверенитета Греции и Кипра в восточной части Средиземного моря, приняв президента Кипра Никоса Анастасиадиса в Париже 23 июля 2020 года, сообщает Le Figaro.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

«Я хочу еще раз подтвердить полную солидарность Франции с Кипром, а также с Грецией перед лицом нарушения их суверенитета со стороны Турции. Недопустимо, чтобы морское пространство государства — члена нашего союза нарушалось или подвергалось угрозам. Те, кто способствует этому, должны быть наказаны», — подчеркнул президент Франции.

«В более широком смысле Европа должна провести глубокий анализ проблем безопасности в Средиземном море», — отметил Эммануэль Макрон.

«В восточной части Средиземного моря остается пустота со стороны Европы», — заявил Никос Анастасиадис, добавив, что «инициативы» президента Франции «являются маяком надежды», который позволит Средиземному морю не быть под контролем Турции или другой страны.

Напомним, флот Греции был приведен в боевую готовность в среду, 22 июля 2020 года, после того, как Турция отправила военные корабли в окрестности самого восточного из греческих островов Кастелоризо. Афины призвали Анкару немедленно прекратить незаконные действия, которые нарушают ее суверенитет и угрожают миру и безопасности в регионе.