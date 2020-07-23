Москва, 23 июля, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Пока предпосылок к появлению второй волны коронавируса в России не выявлено, сообщил 23 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

«Распространение вируса снижается, как снижается также его вирулентность. На ваш вопрос ответ могут дать учёные, если они отфиксируют хоть какие-то предпосылки для этого, пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и учёные», — сказал он.

Мишустин выразил надежду, что, если граждане страны будут следовать санитарным рекомендациям, «второй волны не случится».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в молодости собирался поступать в медицинский институт.