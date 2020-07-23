Москва, 23 июля, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Премьер-министр ФР Михаил Мишустин заявил, что не знает, каким образом заразился коронавирусом.

Government.ru Глава правительства России Михаил Мишустин

«Вирус не выбирает должности. Он, сожалению, очень опасен. Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом», — сказал глава правительства 23 июля в интервью телеканалу «Россия 24».

Мишустин отметил, что во время болезни у него была высокая температура.