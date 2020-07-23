«Устойчивый рост» не ниже нуля: как чиновники видят будущее наших доходов
Москва, 23 июля, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Удивительный у нас в стране канцелярит — особый язык бюрократии! Нам вещают: «Президент России поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции». В глаза бросается слово «рост». В такой формулировке, однако, на действительно более обеспеченную жизнь гражданам России рассчитывать не приходится, потому что этот «рост» будет лишь «не ниже инфляции». Другими словами, мы должны порадоваться «устойчивому росту» не ниже нуля. Так считает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о необходимости устойчивого роста доходов и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции заявлено среди прочего в подписанном главой государства указе о национальных целях развития до 2030 года.