«Хабаровчанам несказанно повезло»: о снижении тарифов на услуги ЖКХ
Москва, 23 июля, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев идет верной дорогой, предлагая снизить тарифы ЖКХ для населения. Пусть от этой идеи веет популизмом, считает доктор экономических наук Никита Кричевский.
Комментируя данную инициативу в своем телеграм-канале, он также отметил, что параллельно с предоставлением дотаций (субсидий) нужно было бы объявить тотальный аудит всех предприятий коммунальной сферы.
Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказал на совещании по вопросам ЖКХ. По его мнению, жители региона не могут платить исключительно из-за высоких тарифов.