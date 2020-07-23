Москва, 23 июля, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев идет верной дорогой, предлагая снизить тарифы ЖКХ для населения. Пусть от этой идеи веет популизмом, считает доктор экономических наук Никита Кричевский.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Комментируя данную инициативу в своем телеграм-канале, он также отметил, что параллельно с предоставлением дотаций (субсидий) нужно было бы объявить тотальный аудит всех предприятий коммунальной сферы.

«По итогам проверки наверняка выяснится, что платежки можно снизить на 10−20% без какой-либо материальной помощи из Москвы, проверено на примере АО-энерго. Впрочем, центр пойдёт Дегтярёву навстречу и без аудита. Говорю же, хабаровчанам несказанно повезло», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказал на совещании по вопросам ЖКХ. По его мнению, жители региона не могут платить исключительно из-за высоких тарифов.