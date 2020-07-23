Красноярск, 23 июля, 2020, 08:56 — ИА Регнум. Действующие в июле 2020 года в Красноярском крае лесные пожары удалось снять с воздуха.

Цитата с сайта greenpeace.ru. Юлия Петренко Пожар в Красноярском крае

Снимки авторства Юлии Петренко размещены на сайте Российского отделения Greenpeace. В момент съёмки эти пожары никто не тушил, утверждают в организации, добавляя, что, как правило, главной причиной возникновения огня являются люди.

Цитата с сайта greenpeace.ru. Юлия Петренко Лесной пожар в Красноярском крае

Greenpeace также обратил внимание на так называемые пожары-отказники, которые решено не тушить:

«Недавно Минприроды заявило о планах радикального сокращения зон контроля, однако дополнительное финансирование для охраны лесных территорий не предусмотрено. Greenpeace считает, что без достаточного финансирования сокращение зона контроля будет неэффективным».

По словам руководителя противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григория Куксина, российские власти должны предотвратить появление ядовитого дыма от пожаров в городах и посёлках, и для этого надо «действовать быстро».

Он подчеркнул, что для решения проблемы нужно системно менять механизм охраны лесов:

«Необходимо сократить зоны контроля и выделять существенные дополнительные ресурсы для борьбы с пожарами».

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, по состоянию на 00:00 (мск) 23 июля на территории Российской Федерации действовал 131 лесной пожар на площади 18 775 га, по которым проводились работы по активному тушению. Также был зарегистрирован 91 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 354 637 га, по которым прекращены работы по тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 23 июля зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 10,7 га.

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