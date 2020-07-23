Красноярск, , 06:59 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали три лесных пожара в Богучанском районе на общей площади 3,7 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в краевом министерстве лесного хозяйства.

С огнём боролись 77 человек. Авиапатрулирование, доставку сил и средств осуществляли шесть воздушных судов. Предварительная причина возгораний — грозы.

На утро 23 июля в Красноярском крае действует пять лесных пожаров на площади 10,7 га в Богучанском и Кежемском районах. Два возгорания локализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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