Москва, 23 июля, 2020, 08:17 — ИА Регнум. Минобороны России взыскало с ПАО «Туполев» крупную неустойку — почти 13 млн рублей. По основной части требований — на более 923 млн рублей — арбитраж Москвы прекратил производство. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Alex Beltyukov Ту-22М3

В основе спора лежит госконтракт от 2015 года на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов Ту-22М3 для нужд Минобороны РФ. Его оценили в 13,663 млрд рублей и должны были реализовать поэтапно. Нарушение сроков стало причиной обращения к ПАО «Туполев» с несколькими исками о взыскании неустоек.

Спор, изначальная сумма которого превышала 4,643 млрд рублей, тянется с ноября 2019 года. В июле 2020 года суд вынес вердикт, прекратив производство по претензиям на сумму 923 058 375,78 рубля.

Судья Карина Мороз решила взыскать с ПАО в пользу министерства неустойку по государственному контракту в размере 12 975 210,83 рубля, отметив, что такой размер штрафа выведен, «исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также учитывая баланс интересов сторон».

Напомним, спор рассматривался с ноября 2019 года. Это не единственные дела с участием авиахолдинга и министерства. Например, в середине июля 2020 года суд вынес вердикт по иску Минобороны РФ, удовлетворив его частично. Все слушания проходили в закрытом режиме, неизвестны также и суммы претензий.