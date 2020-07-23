Москва, 23 июля, 2020, 07:51 — ИА Регнум. Ситуация на российском топливном рынке продолжает оставаться напряженной из-за нерешенной проблемы с достаточным количеством бензина, реализуемого через биржу. Об этом президент Российского топливного Союза (РТС) Евгений Аркуша написал в обращении, направленном накануне, 22 июля, руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву (копия имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Производство и объемы предложения моторных топлив на внутреннем рынке восстанавливается значительно медленнее, чем растёт потребительский спрос. Так, в мае-июле 2020 года уровень потребительского спроса на моторное топливо вырос на 5—10% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), однако темпы увеличения его производства остаются ниже как по бензину, так и по дизельному топливу.

К тому же некоторые производители в этот период, отправляя автомобильный бензин на экспорт, скупали его на бирже для поставок на собственные сети АЗС, по сути, выводя товар из обращения», — сказано, в частности, в письме РТС.

Именно этими действиями в РТС объясняют значительный рост оптовых биржевых, а вслед за ними и мелкооптовых цен, рост которых существенно превысил текущий уровень инфляции.

«Особенно критичная ситуация отмечается по автомобильному бензину, оптовые цены на который практически сравнялись с розничными, а в ряде регионов России даже превысили их», — отмечает Евгений Аркуша.

По его словам, наиболее тяжело приходится независимым сетям АЗС, попавшим практически в ситуацию, сложившуюся в 2018 году, и в связи с убыточностью розничной реализации моторных топлив вынужденных повышать цены, которые в ряде регионов оказываются существенно выше розничных цен АЗС нефтяных компаний, имеющих возможность зарабатывать в других нишах рынка.

Этот фактор, по мнению РТС, создает неконкурентные условия ведения бизнеса и способствует потере клиентской базы независимым сегментом топливного рынка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее похожее письмо было направлено главе российского правительства Михаилу Мишустину. Независимые участники топливного рынка предложили целый ряд мер по нормализации ситуации. В частности, речь идёт о возможной корректировке параметров демпфирующего механизма.