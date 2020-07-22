Аддис-Абеба, 22 июля, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Подтвержденное число случаев COVID-19 в странах Африки увеличилось до 751 391, зафиксирована гибель от заболевания 15 761 человека, 22 июля сообщает Africa CDC.

Russian.news.cn мобильные медицинские центры для выявления случаев COVID-19 в Африке

По информации Африканского союза, более половины от общего числа случаев коронавирусной инфекции на континенте зафиксировано в одной стране. Это ЮАР с более чем 381 тыс. случаев COVID-19.

Наибольшее число смертей от COVID-19 также зафиксировано в ЮАР (около 5,4 тыс.). На втором месте по числу жертв заболевания — Египет (около 4,4 тыс.), на третьем — Алжир (около 1,1 тыс.).

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