Москва, 22 июля, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена возобновлено в обычном режиме после инцидента с пассажиром на станции «Красные ворота». Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

«Движение на Сокольнической линии введено в график», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 22 июля на станции «Красные ворота» мужчина погиб в результате падения на рельсы перед прибывающим электропоездом. После этого на участке линии от станции «Комсомольская» до «Парка культуры» было нарушено движение поездов.