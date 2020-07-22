Приштина, Сербия, 22 июля, 2020, 23:41 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Косово и глава «Альянса за будущее Косово» (ААК) Рамуш Харадинай 22 июля заявил о намерении вывести свою партию из правящей коалиции. По словам Харадиная, он недоволен политикой премьер-министра Авдуллы Хоти.

Флаг Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, раздражение Харадиная вызвало пренебрежение, выказанное Хоти министру юстиции от ААК Селиму Селими в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе.

«Если премьер-министр Хоти будет так продолжать, я не буду поддерживать его в правительстве», — заявил Харадинай, добавив: «Я официально заявляю. Я даже отправил ему письмо с нашими замечаниями».

О формировании правительства Хоти подробнее читайте здесь: Косово: президент Тачи празднует победу системы над демократией

Нынешняя правящая коалиция пришла к власти скоропалительно при активном участии Харадиная и президента Хашима Тачи и не была скреплена ничем, кроме общего для её участников стремления отстранить от власти представителя несистемной оппозиции Альбина Курти. Однако не прошло и двух месяцев с прихода к власти правительства Хоти, как разногласия между входящими в нее сторонами дали о себе знать.