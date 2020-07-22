Москва, 22 июля, 2020, 23:30 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 22 июля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Mos.ru В московской больнице

«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице выявлено 235 363 случая заражения коронавирусом, в том числе 638 случаев — за последние сутки. Скончались 4364 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 172 939 человек.