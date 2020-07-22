Женева, Швейцария, 22 июля, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает надежду, что вакцина от COVID-19 будет доступна для всех в мире, вне зависимости от страны проживания уровня достатка, 22 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.

Вакцина

«Это глобальное благо. Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех» , — заявил в ходе онлайн-конференции директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Однако Райан также сообщил, что вакцинирование от коронавирусной инфекции станет возможным не ранее первой половины 2021 года.

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