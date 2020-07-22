Вашингтон, 22 июля, 2020, 22:27 — ИА Регнум. Известный актёр Орландо Блум сделал себе татуировку в память о его умершем псе Mighty (Могучий). Он опубликовал 22 июля на своей странице в Instagram видео, в котором показал процесс её нанесения.

Georges Biard Орландо Блум

Блум признался, что очень переживает из-за произошедшего, сообщив, что на протяжении последней недели он давал волю слезам. Актёр сообщил, что собака потерялась и он на протяжении последних семи дней «от восхода до заката» пытался её найти, обыскав при этом каждый двор, все ямы и даже местный ручей. В итоге он нашел ошейник пса и пришёл к выводу, что Mighty погиб.

https://www.instagram.com/p/CC7x3KdJqsk/

Ранее Орландо Блум предложил своим подписчикам вознаграждение за возвращение собаки в размере $5 тыс. Пёс породы лабрадудль потерялся около дома актёра, расположенного в городе Монтенсито (Штат калифорния, США). Блум завел эту собаку в 2017 году.