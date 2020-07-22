Екатеринбург, 22 июля, 2020, 22:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге может быть отложено празднование дня города. Об этом в своём выступлении на телеканале «Студия 41» заявил мэр Александр Высокинский.

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование Дня города в Екатеринбурге

Причиной такого шага стала ситуация с распространением коронавруса. Глава города отметил, что рисковать не нужно, тем более перед скорым открытием школ.

Часть мероприятий могут провести в режиме онлайн, другую часть — перенести на ноябрь. Отметим, день города Екатеринбурга по традиции отмечается в середине августа. В 2020 году ему исполнится 297 лет.