Москва, 22 июля, 2020, 20:58 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 22 июля коронавирус выявлен у 1188 военнослужащих, что на 12 человек меньше, чем сообщалось днём ранее. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащий в маске

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1188 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, в госпиталях Минобороны в настоящее время проходят лечение 868 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 17 военнослужащих. В изоляторах по месту службы содержатся 67 военнослужащих, ещё 242 — изолированы на дому.

По сведениям Минобороны, за минувшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 122 военнослужащих, общая численность выздоровевших возросла до 8306 человек.

Данных о динамике суточного прироста инфицированных коронавирусом в Вооружённых силах министерство в своих бюллетенях не раскрывает.