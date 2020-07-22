Москва, 22 июля, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов допустил, что на результатах ЕГЭ по химии сказалось дистанционное обучение, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Оказалось, что задания на порядок сложнее, чем они (школьники) ожидали, более того, там были задачи, которые просто в рамках средней школы не проходят, то есть это олимпиадный уровень», — заявил Миронов в ходе заседания Госдумы.

Парламентарий сообщил, что обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением отменить результаты ЕГЭ по химии.

«Я обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть вопрос, возможно, отменить эти результаты, потому что, конечно, получилась очень плохо», — говорит он.

Миронов допустил, что на итоговом экзамене сказалось дистанционное обучение.

«Но что-то мне подсказывает, возможно, вынужденная мера по дистанционному обучению, возможно, тоже сказалась, когда последние два месяца наши школьники не учились, а занимались дистанционно», — заявил Миронов.

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«Было приятно слышать от Мишустина его позицию, что никакое дистанционное образование не заменит возможность получить информацию, общаться с учителем напрямую в классе», — подчеркнул Миронов.