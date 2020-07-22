Нью-Йорк, США, 22 июля, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Переговоры нужно начать Азербайджану и Армении, отказавшись от провокационной риторики, заявил 22 июля журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Chatham House Антониу Гутерреш

По его словам, генсеком ООН Антониу Гутеррешем были проведены беседы по телефону и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Дюжаррик «Генеральный секретарь вновь повторил свой призыв к незамедлительной и полной деэскалации, отказу от провокационной риторики и возвращению к переговорам».

Напомним, по данным Еревана, в Армении в результате приграничного конфликта с Азербайджаном, начавшегося 12 июля 2020 г., погибли четверо военнослужащих.

По данным Баку, в Азербайджане в этом конфликте погибли 12 военнослужащих и один мирный житель.