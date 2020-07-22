Москва, 22 июля, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил оппозиционному блогеру Алексею Навальному обвинения в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. С Навального взята подписка о невыезде. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил журналистам адвокат Навального Вадим Кобзев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Следователь предъявил ему официальное обвинение, допросил в качестве обвиняемого. Он не признал вину, назвал уголовное преследование политически мотивированным и отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции», — сообщил Кобзев.

Также он отметил, что Навального 23 июля снова вызвали в СК. Предполагается, что блогер будет уведомлен об окончании следственных действий. Очных ставок не было и не планируется. Далее защита будет знакомиться с материалами дела, затем дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Навального было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко.