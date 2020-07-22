Йошкар-Ола, 22 июля, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В Марий Эл общий объем дополнительных выплат медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, в течение трех последних месяцев составил более 233,22 млн рублей.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Так, за особые условия труда и дополнительную нагрузку было выплачено более 87 млн рублей в рамках 6043 выплат. За выполнение особо важных работ было осуществлено около 3 тыс. выплат на 146,22 млн рублей.

Кроме того, медики республики, которые переболели COVID-19, а также работали с пациентами с подтверждённым заражением коронавирусом проходят реабилитацию в санатории на берегу озера Карась. 20 июля состоялся первый заезд, на бесплатный отдых направились 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время медицинские учреждения Марий Эл, которые работают с пациентами с диагнозом COVID-19, имеют в своём распоряжении 63 аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). До конца августа в республику из различных источников поступят ещё 63 аппарата ИВЛ.

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