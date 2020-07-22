Санкт-Петербург, 22 июля, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Петербуржцы не смогут попасть на набережную 26 июля, в День Военно-морского флота, без средств защиты. Об этом сообщил замглавы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Великий Устюг» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Пройти на набережную Невы можно будет только через рамку металлодетектора. И пускать через нее будут только в масках и перчатках.

«Я попрошу горожан их иметь при себе», — сказал Любченко.

Заместитель главнокомандующего ВМФ, вице-адмирал Владимир Касатонов оповестил, что моряки тоже сделали все, чтобы обезопасить себя и людей. Кому-то пришлось уйти на карантин.

«Многие подразделения, которые участвуют [в параде], уже находятся на обсервации, ни с кем не контактируют, чтобы иметь полную готовность именно к моменту парада, чтобы не было заболевших. Этот режим выдерживается. Он абсолютно понятен. Думаю, что мы в полной готовности подойдем к параду», — сообщил Касатонов.

Из-за коронавируса после парада нельзя будет по традиции пойти на праздник на Дворцовой площади — концерт собираются транслировать по телевизору. Не будет фейерверка, только салют.

По тем же соображениям эпидемиологической безопасности на острове Котлин, где пройдет кронштадская часть парада, ввели пропускной режим. 26 июля туда не смогут проехать обычные машины нерезидентов. На трибуну тоже не пустят — только по особым приглашениям.

Главный военно-морской парад начнется в 11:00 26 июля и продлится до 12:05. Он будет включать как морскую, историческую, так и воздушную часть.