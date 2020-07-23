Москва, 23 июля, 2020, 03:10 — ИА Регнум. Стресс-тест системы образования во время пандемии в России в целом завершился успешно, но он же показал слабые места, которые нужно принять во внимание, полагает заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Что следует из доклада, подготовленного группой инициативных вузов при поддержке Общественного совета при Минобрнауки и ученых Российской академии образования, рассказывает автор ИА REGNUM Екатерина Торгушина.

Иван Шилов ИА REGNUM Студент

Во время вынужденного перехода на дистанционное обучение стала особенно заметна недостаточность технической базы цифрового образования у многих вузов. Проблема требует решения, которое обещает быть трудоёмким и затратным. Частично они уже прорабатываются совместно с Министерством цифрового развития.

Но, помимо материального вопроса, есть и методический. Его «наши коллеги из вузов определяют как задачу создания цифровой дидактики, уместности технологий в тех или иных направлениях подготовки, преподавании тех или иных дисциплин», — рассказал Афанасьев. Он считает, что, помимо технологической, необходима методическая трансформация, основанная на серьёзной исследовательской методической работе.

Читайте подробности в материале Екатерины Торгушиной «Стресс-тест системы образования во время пандемии в России».