Москва, 22 июля, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Образование в режиме онлайн приводит к эмоциональному выгоранию детей. Об этом 22 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель председателя «Партии роста», президент фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

По её мнению, Россия пока не готова к полномасштабному онлайн-обучению ни технически, ни технологически.

«Перейти на онлайн-формат обучения наша страна не сможет сейчас при всем желании. Это факт, который доказал коронавирус вкупе с трехмесячной самоизоляцией. Но мы должны быть готовы к подобным вызовам. К примеру, если начнется вторая волна пандемии, то мы рискуем начать терять целое поколение, которое перестанет получать качественные знания», — сказала Ульянова.

Эксперт отметила, что на данный момент в России необходимо провести полноценный мониторинг технической готовности семей и учителей к онлайн-обучению. Ведь ни в каждой семье есть компьютер, а около 30% территории РФ не имеют устойчивой интернет-связи.

Кроме того, не так давно надзорные ведомства опубликовали информацию о том, что во время офлайн-обучения детям нельзя пользоваться гаджетами, потому что они плохо влияют на организм ребенка. Вместе с тем, перед введением полноценного онлайн-обучения необходимо на государственном уровне начать выстраивать систему цифровой педагогики.

«Ну и самое важное, о чем сегодня нельзя забывать — это онлайн-программы для родителей и учителей, которые бы включали в себя вопросы работы с эмоциональным выгоранием детей и психологической усталостью. Пока эту работу ведут лишь частные школы, которые участвуют в западных онлайн-конференциях», — сказала Ульянова.