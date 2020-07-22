Назван побочный эффект дистанционного обучения
Москва, 22 июля, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Образование в режиме онлайн приводит к эмоциональному выгоранию детей. Об этом 22 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель председателя «Партии роста», президент фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова.
По её мнению, Россия пока не готова к полномасштабному онлайн-обучению ни технически, ни технологически.
«Перейти на онлайн-формат обучения наша страна не сможет сейчас при всем желании. Это факт, который доказал коронавирус вкупе с трехмесячной самоизоляцией. Но мы должны быть готовы к подобным вызовам. К примеру, если начнется вторая волна пандемии, то мы рискуем начать терять целое поколение, которое перестанет получать качественные знания», — сказала Ульянова.
Эксперт отметила, что на данный момент в России необходимо провести полноценный мониторинг технической готовности семей и учителей к онлайн-обучению. Ведь ни в каждой семье есть компьютер, а около 30% территории РФ не имеют устойчивой интернет-связи.
Кроме того, не так давно надзорные ведомства опубликовали информацию о том, что во время офлайн-обучения детям нельзя пользоваться гаджетами, потому что они плохо влияют на организм ребенка. Вместе с тем, перед введением полноценного онлайн-обучения необходимо на государственном уровне начать выстраивать систему цифровой педагогики.
«Ну и самое важное, о чем сегодня нельзя забывать — это онлайн-программы для родителей и учителей, которые бы включали в себя вопросы работы с эмоциональным выгоранием детей и психологической усталостью. Пока эту работу ведут лишь частные школы, которые участвуют в западных онлайн-конференциях», — сказала Ульянова.